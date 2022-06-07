Боррель: Россия уничтожила зерновой терминал в Николаеве

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности в Еврокомиссии Жозеп Боррель сообщил, что Россия ракетным ударом уничтожила второй по величине в Украине зерновой терминал в Николаеве. Об этом он рассказал в Twitter.

«В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным, чтобы отвести вину, становится еще более циничной», — сказал Боррель. Россию он обвинил в глобальном продовольственном кризисе.

Россия отвергает обвинения в усугублении мировых проблем с продовольствием. Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что проблем с зерном нет.

«Господин Боррель, Вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что Вам мешает? Единственное, что Вам не даёт это сделать, — дефицит совести», — писала Захарова.

В The New York Times выяснили, что украинское зерно было отправлено на фурах в Крым. Оттуда оно вывозилось судами в несколько стран. Среди возможных покупателей источники издания называли страны Африки, Турцию, Сирию и Пакистан. Шарль Мишель на вчерашнем Совбезе ООН сказал, что зерно Россия использует как оружие.