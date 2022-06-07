Россия должна гражданам около 74 млн евро по решениям ЕСПЧ

«Коммерсант»‎ выяснил, сколько Россия должна по решениям ЕСПЧ. Сумма задолженности по компенсациям около 74 млн евро. Это без учета 1,9 млрд евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта, а выплаты ранее назначенных компенсаций будет проводить только в рублях и на российские счета.

Всего в ЕСПЧ передано на рассмотрение 3 395 дел. Общая сумма, присужденная заявителям против России, составила 2,02 млрд евро. Неисполненными остаются 2 030 дел, из которых 222 — ведущие, то есть требующие системных решений.

По решениям ЕСПЧ не выплачены не только индивидуальные компенсации, но и, например, выплаты по делу «Грузия против России»‎. В нем рассматривались задержания и выдворения грузинских граждан из РФ в 2006-2007 годах. Только по этому делу сумма компенсации составила 10 млн евро — от 2 до 15 тысяч евро на каждого пострадавшего.

Российские власти отказались выплачивать эти деньги, сославшись на то, что по решениям ЕСПЧ выплаты должны производиться непосредственно жертвам, а не национальным властям. В этом году планировалось начать выплаты через счет Совета Европы, но туда деньги не поступили.

Несмотря на выход из Совета Европы, до середины сентября ЕСПЧ рассматривает жалобы против России. Москва может не признавать эти решения и не платить компенсации, но на эти цели могут направить замороженные активы России.