Постоянный представитель России при ООН покинул заседание по Украине

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя вышел с заседания Совета Безопасности организации в понедельник. В это время президент Европейского совета Шарль Мишель начал выступать с докладом о военных преступлениях в Украине. Он также обвинил Москву в разжигании глобального продовольственного кризиса, пишет Reuters.

Мишель в докладе обвинил Россию в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Он рассказал о сексуальном насилии против мирных граждан Украины. Сексуализированное насилие во время боевых действий он назвал «тактикой пыток, террора и репрессий».

Небензя отверг любые обвинения в адрес российских солдат. После того как он покинул заседание, он сказал корреспонденту Reuters, что не мог оставаться там из-за «лжи, которую Шарль Мишель пришел сюда распространять».

Когда он выходил, Мишель обратился непосредственно к Небензе и добавил: «Вы можете выйти из комнаты, может быть, проще не слушать правду». По поводу разгорающегося кризиса продовольствия Мишель сказал, что Кремль использует запасы продовольствия в качестве ракеты-невидимки против развивающихся стран. И вся ответственность за кризис лежит на России.

ТАСС сообщает, что практика, когда представитель страны покидает заседание Совбеза, а затем вместо него остается один из его заместителей — распространенная практика и не представляет собой политического жеста. Но не в этом случае.

«Максимальная степень доказанности в исполнении наших западных и украинских коллег — «русские солдаты повсеместно насилуют женщин»‎. И все. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. Ни одного примера так и не было приведено. Председатель Евросовета Шарль Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры»‎, — прокомментировал ситуацию первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.