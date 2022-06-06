103-й день боев: главное

Журналисты CNN сообщают, что российские военные убили мэра Гостомеля Юрия Прилипко и двух мирных жителей: Ивана Зарю, Александра Карпенко.

По словам очевидцев, это произошло, когда они пытались доставить лекарства и другие предметы в заблокированный город. Установить это удалось благодаря фотографиям места происшествия и видео с камер наблюдения. Тела погибших несколько дней лежали на улице.

Мэр ехал в гражданском автомобиле 3 марта, когда российские военные открыли огонь. Других автомобилей или военной техники в том районе тогда не было. Сами добровольцы были не вооружены и без бронежилетов. Они двигались к городу, когда увидели российскую технику, пытались убежать и повернуть, но их автомобиль начали обстреливать. Одного из них ранили в голову: все участники операции решили отвезти его в больницу. Но они не знали, что она захвачена российскими войсками. Там их обстреляли с расстояния 50 метров.

The New York Times сообщает, что Великобритания, вслед за США, поставит Украине ракеты дальнего действия, несмотря на предостережения президента Владимира Путина о новых ударах. Британские военные объявили сегодня, что направят в Украину свою самую современную реактивную систему залпового огня.

Reuters пишет, Москва заявила, что западные поставки Киеву вооружений большей дальности заставят Россию оттеснить украинские силы еще дальше от своих границ. Это существенно увеличит потенциальные территориальные потери Украины.

«Чем больше радиус действия систем, которые будут доставлены, тем дальше мы отодвинем гитлеровцев от той линии, с которой могут исходить угрозы для русскоязычных и Российской Федерации», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.

Третий российский генерал погиб в Украине. Как пишет «Медиазона»‎*, погибший — Роман Кутузов. Каким подразделением он руководил, не сообщается.

Ранее Россия подтвердила гибель замкомандующего 41-й армией Андрея Суховецкого и замкомандующего 8-й армией Владимира Фролова, 22 мая погиб летчик, 63-летний генерал-майор в отставке Канамат Боташев.

Следственный комитет Приднестровья сообщил о диверсии в районе села Владимировка.

Неустановленный летательный аппарат прилетел на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента. С него сбросили два взрывных устройства, предположительно гранаты. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрагменты взрывных устройств.

Следком возбудил уголовное дело.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино.

Было прямое попадание через крышу в одну из квартир жилого дома. Пострадавших и раненых нет. С утра глава области сообщил, что главный удар пришелся по мосту. Его уже начали восстанавливать.

Минобороны Британии сообщает, что вчерашний удар по Киеву, скорее всего, должен был сорвать поставки западной военной техники в Украину.

Разведка также отчиталась, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк, и российские войска продолжают продвигаться к Славянску, пытаясь окружить украинские силы.

На остров Змеиный российские военные перебросили несколько систем ПВО. Возможно, это было сделано в ответ на гибель крейсера «Москва»‎. Деятельность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом‎.