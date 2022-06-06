Журналиста Андрея Солдатова объявили в розыск

Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura.ru, специализирующегося на исследовании российских спецслужб, сообщил, что все его российские счета были арестованы с утра. Он также появился в базе данных МВД — ведомство объявило его в розыск.

Как написал Солдатов, подробности пока выясняются, предположительно расследование ведет ГСУ СКР. Номер его дела всего на несколько цифр отличается от дел Майкла Наки и Руслана Левиева. Их двоих заочно арестовали в России по обвинению в распространении фейков про российскую армию.