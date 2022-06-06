NYT: Россия могла продавать украинское зерно

The New York Times пишет, что США в середине мая направили предупреждение 14 странам: в Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланку, Турцию и страны Африки. Они сообщали, что российские суда из украинских портов могут быть загружены «украденным зерном»‎.

В Африке, особенно в пострадавших от засухи районах, возникла угроза голода. И страны вынуждены решать: или получить от России дешевое зерно, которое, возможно, появилось в результате военных преступлений, или поддержать западных союзников.

По данным украинских властей, Россия могла присвоить до 500 тыс. тонн зерна стоимостью до 100 млн долларов. Большая часть его была взята из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Часть из этого объема была отправлена в Крым на грузовиках, а там погружена на суда. Ранее Украина поставляла около 40% пшеницы в Африку. Теперь из-за проблем с поставками и засухи на континенте страдают от голода около 17 млн человек.

В таких условиях африканские страны вряд ли будут колебаться перед покупкой зерна с российских судов, которое могло быть вывезено из Украины. Всего из портов Крыма вышло более 10 судов, некоторые из которых находятся под санкциями США. При выходе в море корабли часто выключают свои транспондеры, чтобы скрыть отправления. Они пришвартовались в Турции, Сирии, в нескольких случаях они отключали приборы слежения в Средиземном море.





