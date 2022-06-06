Все российские вузы исключены из Болонской системы

Замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев сообщил сегодня на расширенном заседании профильного комитета Совфеда, что все российские вузы исключены из Болонского процесса. Ранее он заявлял, что это не означает переход на старую систему обучения: будет создана новая национальная система.

Как пишут «Ведомости»‎, по словам Афанасьева, 11 апреля Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса, так как ректоры и руководители образовательных организаций России подписались под письмом о поддержке «спецоперации».

О разработке новой национальной системы Минобрнауки сообщило в конце мая. При этом возвращение к специалитету могло бы повысить качество образования, считают в ведомстве.

При этом в России сотрудники, выпускники и студенты вузов подписывали коллективные письма против боев в Украине. По информации сайта NGS, такое обращение было в Новосибирском госуниверситете. Против высказывались и сотрудники НИУ ВШЭ. Как пишет ОВД-инфо*, после этого их вынудили уволиться.

*ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом.