CNN: Южная Корея и США запустили ракеты в ответ на испытания КНДР

CNN сообщает, что Южная Корея и США ответили на запуск Северной Кореей восьми ракет. В понедельник утром они выпустили восемь ракет по водам у восточного побережья Корейского полуострова. Южная Корея выпустила семь ракет, а США — одну.

В воскресенье Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности с нескольких точек на территории страны. Это было 17-е испытание с начала года.

В издании отмечают, что КНДР усилило провокации в регионе с началом боев в Украине. Аналитики считают, что из-за переключения внимания на Европу Северная Корея может усилить испытания безнаказанно. При рассмотрении очередного пакета санкций в отношении КНДР рассмотрение резолюции в Совбезе ООН заблокировали Россия и Китай.

В Южной Корее 10 мая в должность вступил новый президент Юн Сок Ёля, который постоянно подчеркивал свою более жесткую позицию в отношении Северной Кореи. Он обещал «твердо и жестко» ответить на провокации.

Против испытаний КНДР выступает и Япония. Вместе с США в стране провели «двусторонние учения по противоракетной обороне», чтобы «продемонстрировать готовность американо-японского альянса реагировать на региональные угрозы».