В Казахстане приняли изменения в Конституцию

В воскресенье в Казахстане состоялся референдум об изменениях в Конституцию страны. При явке в 63,06% нововведения в главный документ поддержали 77,18%, сообщает ЦИК Казахстана. Против проголосовали 18,66%. Всего было открыто 10 012 избирательных участков в стране и за рубежом.

По информации BBC, изменения затрагивали приблизительно треть основного закона: внесено 56 поправок в 33 статьи. Жители голосовали пакетом: то есть за все или против всех поправок сразу. По мнению экспертов, большинство считало, что голосует против закрепленного в основном законе статуса Назарбаева и выразит поддержку правительству Касым-Жомарта Токаева. Изменениях в Конституцию решили внести после январских кровопролитных протестов. Политологи считают, что таким образом Токаев планирует поддержать репутацию «слышащего правительства» и реабилитироваться после непопулярного решения по вводу войск ОДКБ для подавления протестов. Сам Токаев планирует выдвигаться на второй срок.

DW* пишет, что на референдуме в Конституции закрепили равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, ввели запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился конституционного статуса «елбасы» — «отца нации».

Поправки предлагали и большую свободу для выборов на национальном и региональном уровнях: беспартийные кандидаты получили возможность баллотироваться, так как снижен подписной порог. Президент больше не сможет занимать пост более двух сроков подряд, а на время президентства он должен будет покинуть партию, добавляет «Нова газета. Европа».

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был у власти больше 29 лет. Год назад он отказался от полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана, а во время протестов в январе этого года — от поста главы Совбеза. После протестов также были расследования, касающиеся его деятельности на посту президента, журналисты рассказывали о его родственниках на постах в госструктурах. Одним из самых громких был арест в марте 2022 года племянника бывшего президента Кайрата Сатыбалды. Во время президентства Назарбаева, он занимал посты в госструктурах.

В своем интервью «Коммерсанту» в мае 2022 года Назарбаев отмечал, что поддержит Токаева на референдуме, а в отставке будет заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности. Протесты в январе, по его мнению, были только для того, чтобы «посеять хаос в стране и разрушить целостность государства».





*DW Минюст России признает иностранным агентом