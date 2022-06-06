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#Новости

Володин: Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ после 15 марта

06.06.2022

Такие поправки планируют принять на этой неделе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram, что ко второму чтению подготовлен законопроект, позволяющий России не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. 

Помимо этого положения есть еще ряд поправок. В частности, выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта, будут проводиться только в рублях и только на счета в российских банках. Решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ. 

Володин добавил, что Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против России. И некоторые его решения прямо противоречат Конституции РФ. В качестве примера Володин привел требование ЕСПЧ признать однополые браки, а с этим Россия согласиться не может. 

Россия подала заявление на выход из Совета Европы 15 марта. Совет Европы исключил Россию из-за действий в Украине. МИД заявлял, что инициатива о выходе принадлежала именно России. 



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