Reuters: США могут снизить некоторые тарифы для Китая

Агентство Reuters сообщило, что в воскресенье министр торговли США Джина Раймондо прорабатывала вопрос о снятии некоторых тарифов для Китая, которые ввел экс-президент Дональд Трамп. Такое поручение дал президент Джо Байден. Пока речь идет только об анализе ситуации, чтобы выяснить: удастся ли таким способом снизить инфляцию.

По словам Раймондо, есть некоторые товары, на которые тарифы в любом случае не будут изменены. Это, например, сталь и алюминий — с помощью высоких пошлин в США удается сохранить рабочие места. Но тарифы на ввоз товаров для дома, велосипедов и тому подобного могут пересмотреть. И это может сократить расходы американских потребителей.

Пошлины существенно увеличила администрация Дональда Трампа в 2018-2019 годах на фоне ожесточенной торговой войны.