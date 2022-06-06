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#Новости

Reuters: США могут снизить некоторые тарифы для Китая

06.06.2022

Это может повлиять на инфляцию

Агентство Reuters сообщило, что в воскресенье министр торговли США Джина Раймондо прорабатывала вопрос о снятии некоторых тарифов для Китая, которые ввел экс-президент Дональд Трамп. Такое поручение дал президент Джо Байден. Пока речь идет только об анализе ситуации, чтобы выяснить: удастся ли таким способом снизить инфляцию. 

По словам Раймондо, есть некоторые товары, на которые тарифы в любом случае не будут изменены. Это, например, сталь и алюминий — с помощью высоких пошлин в США удается сохранить рабочие места. Но тарифы на ввоз товаров для дома, велосипедов и тому подобного могут пересмотреть. И это может сократить расходы американских потребителей. 

Пошлины существенно увеличила администрация Дональда Трампа в 2018-2019 годах на фоне ожесточенной торговой войны. 


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