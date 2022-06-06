Три страны закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова

Вечером 5 июня Черногория, Болгария и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы российского МИД Сергея Лаврова. Из-за этого он отменил двухдневный визит в Сербию, пишет BBC.

Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что страны закрыли канал связи и не разрешили пролет самолету Лаврова. Российская делегация планировала провести в Белграде переговоры. В своем комментарии Захарова подчеркнула, что небо закрыли страны ЕС и НАТО.

Ситуацию пробует разрешить лично президент Сербии Александр Вучич. Он ведет переговоры с балканскими соседями. Как отметила глава правительства Анна Бабич, невероятно, что ситуация в мире такова, что президент одной из стран должен лично заниматься такими вещами, как логистика полета министра.