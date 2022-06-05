102-й день боев: главное

Президент России Владимир Путин дал первое с начала так называемой «спецоперации» интервью каналу «Россия-1». Он оценил поставки оружия в Украину как «возню», которая необходима только для того, чтобы затянуть конфликт. Но в случае, если Украина получит ракеты дальнего действия, то Россия ответит и нанесет удары по целям, «которые мы еще не поражали», сказал Путин.

В проблемах с поставками зерна, по его мнению, виноваты страны Запада. Продукцию никто не блокирует и вывезти ее можно, считает Путин.

Разведка Британии сообщила о том, что украинские войска провели контратаки в Северодонецке. Это, добавляют спецслужбы, свело на нет оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.

Российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва ЛНР. У них есть проблемы с оснащением и обучением. Также у них не хватает техники, по сравнению с регулярными российскими частями.

Разведка также отмечает, что использование подобной пехоты для операций по зачистке городов — это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами.

В российском Минобороны сообщили об отступлении ВСУ из Северодонецка. «Подразделения ВСУ, понеся критические потери до 90% в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска». Они также заминировали емкости с селитрой и азотной кислотой на предприятии «Азот». Их объем превышает 100 тонн, добавили в Минобороны.

Российские войска нанесли удары по Киеву впервые с апреля. Жертв нет, одного пострадавшего доставили в больницу.

Минобороны России подтвердило, что удары нанесли «высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности». Целью на окраине Киева якобы были поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия.

По информации Reuters, во время удара ракеты пролетели на «критически низком уровне» от Южноукраинской АЭС.

Российские войска названы виновными в поджоге деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. По данным украинской стороны, в нем укрывались мирные жители.

В Минобороны России заявили, что это фейк, и обвинили в поджоге ВСУ. По данным ведомства, ВСУ обстреляли храм при отступлении из Святогорска.

Деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске построен в 2009 году в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков на месте взорванного в 1947 году Всехсвятского храма.

По информации Павло Кириленко, главы Донецкой областной администрации, российские военные уничтожили или повредили не менее 43 религиозных объектов в регионе. Абсолютное большинство из них принадлежало Московскому патриархату.

Близкие пленных с завода «Азовсталь» не могут связаться с родными. Как пишет издание «Вот так», родственники требуют, чтобы к украинским военным получила допуск третья сторона: Международный комитет Красного Креста или другие международные организации, которые следят за соблюдением Женевской конвенции.

Власти самопровозглашенной ДНР готовятся провести международный трибунал над пленными с «Азовстали», пишет «Интерфакс». Как сообщила замглавы МИД ЛНР Анна Сорока 3 июня, «сейчас уже идет международный общественный трибунал, и там присутствуют международные эксперты». По ее словам, в этом процессе участвуют США, Германия, Франция и Италия. Весь трибунал проходит под эгидой Общественной палаты России. Устав трибунала разрабатывают эксперты ДНР, ЛНР и России, возможно присоединятся представители Южной Осетии и Абхазии.