NYT рассказала о золотоносном руднике группы «Вагнера»‎ в Судане

The New York Times опубликовала расследование деятельности группы «Вагнера»‎ в Судане. По информации журналистов, именно она может быть «таинственным иностранным инвестором»‎ золотоносного месторождения в 200 милях от столицы страны.

Рудник — один из форпостов группы «Вагнера», контролируемой приближенными Владимира Путина, среди которых называют Евгения Пригожина. Их активы в последние годы все шире распространяются по Африке. По мнению экспертов, группа стала сложным инструментом Кремля. Под ее руководством проводят не только прибыльные инвестиционные операции, но и боевые. Их главная задача, продолжают в NYT, служить амбициям Путина в Африке.

Впервые о группе «Вагнера»‎ стало известно в 2014 году в Украине, после этого силы наемников использовались в Сирии. Британская разведка сообщала, что в последние месяцы около 1000 бойцов группы появились в Украине. В Африке деятельность «Вагнера»‎ началась с 2017 года в Ливии, Мозамбике, ЦАР и Мали. В этих странах наемников группы обвиняли в зверствах по отношению к гражданским.

Но в Судане группу интересует не только участие в конфликтах. В Судане запасы золота Кремля оценивают в 130 млрд долларов. По мнению американских чиновников, они могут поддерживать рубль и ослабить эффект от санкций. По данным издания, около 70% суданского золота вывозится контрабандой, и оно может беспрепятственно попасть в Москву.

Помимо золота в Судане идет строительство российской военно-морской базы в Красном море. На ней могут размещаться военные корабли с ядерным двигателем. Также в стране найдено месторождение урана: российские геологи уже обследовали его.

Заместитель председателя Суверенного совета генерал Мохаммед Хамдан в первые дни боев в Украине посещал Москву. По информации NYT, группа «Вагнера»‎ помогла подавить продемократическое сопротивление в Судане.

Кремль и Пригожин отрицают какую-либо связь с «Вагнером»‎. Но Минфин США и эксперты, которые отслеживают деятельность Пригожина, говорят, что он владеет и контролирует большинство, если не все компании, которые составляют сеть группы «Вагнера»‎. В комментарии NYT Пригожин отрицал какие-либо горнодобывающие интересы в Судане, а группу «Вагнера»‎ он назвал легендой.

С началом боев в Украине российские сети в Судане выпустили в девять раз больше фальшивых новостей, чем раньше. И присутствие группы «Вагнера»‎ в стране приветствуется не всеми. Так, один из местных продемократических блогеров выпустил несколько сюжетов о «вагнеровцах»‎. Они также полагают, что Москва стояла за военным захватом суданского правительства в октябре прошлого года.