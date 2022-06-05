Макрон призвал «не унижать Россию»

Макрон в интервью французским газетам сказал, что с декабря 2021 года проговорил с Путиным больше 100 часов. По его мнению, Франция должна быть посредником в установлении мира.

«Мы не должны унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий мы могли найти выход по дипломатическим каналам», — отметил Макрон.

Он добавил, что Путин изолировал себя, и выбраться оттуда будет сложно.

Украинская сторона обвинила Макрона в том, что он хочет, чтобы Киев пошел на территориальные уступки России.

На высказывание Макрона ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В своем Twitter он написал в субботу, что «Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни».



