Путин пригрозил ударами по целям, «которые еще не поражали»

Президент России Владимир Путин дал первое интервью каналу «Россия-1» с начала так называемой «спецоперации» в Украине. Он рассказал о проблемах с поставками зерна и оценил поставки оружия Киеву, пригрозив «ударами по целям, по которым мы раньше не наносили удары».

Объем поставки вооружений Украине Путин оценил как восполнение потерянных запасов. По его словам, у Украины были подобные системы к началу боев — около 515. Российские войска уничтожили 380 из них: «наши ПВО их щелкают как орехи», по оценке Путина. Нынешние поставки должны пополнить такой запас, добавил президент.

В общем «возня» с поставками вооружений призвана «как можно дольше затянуть вооруженный конфликт», считает Путин. Это, по его мнению, ничего не поменяет в ходе боев, и ни о каком доверии Запада украинским властям нет в вопросе о том, что ракеты не будут использоваться на территории России. Если будут продолжаться такие поставки, то Россия «применит свои средства поражения, которые будут использоваться «по тем целям, которые мы раньше не поражали».

По информации Reuters, США подтвердили на этой неделе поставку Украине высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS. Стороны заверили, что они не будут использоваться для поражения целей на территории России.

По поводу зерна Путин снова повторил тезисы о том, что проблем с поставками нет: его можно вывести через Беларусь, Польшу, Румынию и другие страны. Он обвинил Запад в создании кризиса.