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Обвиняемый в отравлении Литвиненко бизнесмен умер после длительной болезни

05.06.2022

Дмитрия Ковтуна подозревала Великобритания
По информации ТАСС, вчера от продолжительной болезни, связанной с коронавирусом, умер предприниматель Дмитрий Ковтун. Великобритания подозревала его в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Вдова погибшего выиграла дело против России в ЕСПЧ: суд установил, что российские правоохранители недостаточно расследовали дело.

О смерти Ковтуна сообщил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Власти Британии считали его вторым фигурантом дела об отравлении.
В 2000 году бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию. В России против него возбудили несколько уголовных дел. В 2006 году он погиб от отравления радиоактивным полонием-210.
Британские власти утверждали, что в отравлении замешаны Ковтун и Луговой. Генпрокуратура России отвергала эти обвинения.
Вдова Литвиненко в 2021 году выиграла дело в ЕСПЧ. Суд признал Россию ответственной за убийство бывшего офицера ФСБ. В ЕСПЧ также установили, что не было проведено тщательное расследование. Вдове суд назначил компенсацию в 100 тыс. евро.

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