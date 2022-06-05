Обвиняемый в отравлении Литвиненко бизнесмен умер после длительной болезни



О смерти Ковтуна сообщил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Власти Британии считали его вторым фигурантом дела об отравлении.



В 2000 году бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию. В России против него возбудили несколько уголовных дел. В 2006 году он погиб от отравления радиоактивным полонием-210.

Британские власти утверждали, что в отравлении замешаны Ковтун и Луговой. Генпрокуратура России отвергала эти обвинения.



Вдова Литвиненко в 2021 году выиграла дело в ЕСПЧ. Суд признал Россию ответственной за убийство бывшего офицера ФСБ. В ЕСПЧ также установили, что не было проведено тщательное расследование. Вдове суд назначил компенсацию в 100 тыс. евро.



