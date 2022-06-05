DW*: отказ от российского экспорта поставит Германию в зависимость от Китая

Эксперты опубликовали свой доклад 4 июня. Из Китая импортируют больше 50% магния и 45% редкоземельных металлов. Такое сырьё особенно важно для производства электродвигателей и в авиации. Щелочноземельные металлы используют и в химической промышленности при выпуске удобрений.





По итогам 2020 года Еврокомиссия оценивала объем ввозимого из Китая сырья в 65%. КНР также является ведущим поставщиком элементов для ветряных турбин и фотоэлектрических систем.





Но из-за санкций против России, хаоса локдаунов перспективы рынка находятся под угрозой. Пекин не хочет отталкивать Запад, поддержав Москву. Однако с 2017 по 2020 годы товарооборот России и Китая вырос почти на 75%. Как долго Китай сможет придерживаться двойственного курса, аналитики не прогнозируют.



* DW Минюст России признал иностранным агентом.



Институт немецкой экономики оценил перспективы экономики Германии при отказе от российских ресурсов. Согласно выводам экспертов, страна окажется в новой зависимости, только не от России, а от Китая, пишет DW*.