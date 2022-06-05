«Новая газета. Европа»: ЕС работает над седьмым пакетом санкций

Яблоньский сообщил, что новые санкции будут ещё более жёсткими. Новые ограничения коснутся поставок газа. Также лидеры ЕС планируют отключить всё банки России от SWIFT. По словам Яблоньского, необходимо также ввести запрет на технологии и конфисковать замороженные российские активы.
В конце недели ЕС одобрил шестой пакет санкций против России. В него вошло эмбарго на поставки нефти: к концу года под запрет попадёт до 90% российских ресурсов. Также персональные санкции вывели против семьи Дмитрия Пескова, Алины Кабаевой и военных, подозреваемых в убийствах мирных жителей в Буче.