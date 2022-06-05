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#Новости
Россия и Украина провели обмен телами погибших
05.06.2022
Передано по 160 погибших солдат
Как
пишет
«Интерфакс», обмен телами погибших состоялся на линии фронта в Запорожской области 2 июня.
Операцию с украинской стороны провело министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, с участием ВСУ и управления разведки. Обмен состоялся по формуле 160 на 160.
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