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#Новости

Россия и Украина провели обмен телами погибших

05.06.2022

Передано по 160 погибших солдат
Как пишет «Интерфакс», обмен телами погибших состоялся на линии фронта в Запорожской области 2 июня.

Операцию с украинской стороны провело министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, с участием ВСУ и управления разведки. Обмен состоялся по формуле 160 на 160.


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