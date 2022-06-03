100 дней боев

Министерство обороны Британии опубликовало карту развития боевых действий. По данным президента Украины Владимира Зеленского, российские войска контролируют 20% территории страны.

С 24 февраля по 1 июня в Украине погибли как минимум 4149 мирных жителей, сообщает ООН. Среди погибших 267 детей. Ранены 4945 человек, из них 423 ребенка.

При этом в организации подчеркивают, что потери могут быть значительно больше: в некоторые районы нет доступа. И обмен информацией там отсутствует.

Разведка Британии сообщает, что России не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей.

После провала первоначального плана из-за ложных предположений планирования и плохого тактического исполнения Россия скорректировала свой оперативный план, сосредоточив внимание на Донбассе. Сейчас есть тактический успех на этом направлении. Российские силы продвинулись и в настоящее время, похоже, владеют инициативой над украинскими позициями.

Россия контролирует более 90% Луганской области и вероятно полностью установит контроль в ближайшие две недели. Однако на это потребовались значительные ресурсы и концентрация огневых сил.

На других фронтах российским войскам не удалось создать удачных маневров. Для того чтобы Россия достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции в рабочую силу и оборудование, и вероятно на это потребуется значительное время.

В занятой российскими войсками Херсонской области начинается хождение рубля, в районы приходят российские мобильные операторы, украинцам начинают выдавать российские паспорта. Назначенные главы областей и городов регулярно заявляют в российских государственных СМИ, что хотели бы быть частью России. Как сообщает Associated Press, Кремль по большей части умалчивает о своих планах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что российские войска «освободили» часть Украины и «эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции».

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что его страна не будет легко подчиняться. «Мы защищаем Украину уже 100 дней. Победа будет за нами», — сказал он.

Политолог, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Андрей Колесников считает, что Россия намерена остаться и ей «жалко отдавать то, что было оккупировано, даже если это не входило в первоначальный план».

Татьяна Становая, основатель и генеральный директор R.Politik, независимого аналитического центра по российской политике, считает, что Путин не хочет торопить референдумы и подвергать их риску быть осужденными как фиктивные.

«Он хочет, чтобы референдум был настоящим, чтобы Запад увидел, что действительно Россия была права, люди хотят жить с Россией», — сказала Становая.

Украинские эксперты говорят, что Кремлю будет нелегко заручиться подлинной поддержкой на юге Украины. Владимир Фесенко из киевского аналитического центра «Пента-центр» сказал, что большинство жителей южных регионов гораздо сильнее идентифицируют себя с украинцами, чем жители районов, близких к России, или тех, кто уже восемь лет находится под руководством поддерживаемых Москвой сепаратистов.

«Медиазона»‎* и ВВС подтвердили гибель 3 211 российских военнослужащих. Минобороны сообщало о потерях только дважды, в последний раз 25 марта. По их данным погиб 1 351 человек.

С началом боев в России началась новая волна репрессий за пацифистские высказывания. ОВД-инфо* сообщает, что теперь несогласие с политикой государства карается жестче и чаще. С 24 февраля правозащитники насчитали не менее 16 145 задержаний в связи с протестами, 163 человека стали фигурантами уголовного «антивоенного дела» по 20 статьям УК. По данным правозащитника Павла Чикова, уголовных дел только за «фейки»‎ о российской армии уже 55. Было заведено как минимум 2 365 административных дел по статье о «дискредитации» российской армии. Попали под каток преследований и СМИ: как минимум 219 изданий и сайтов заблокировано, 25 прекратили работу. В реестры внесли 54 новых «иностранных агента» и 6 «нежелательных организаций».

BBC публикует возможные сценарии развития конфликта в Украине. Эксперты рассматривают пять потенциальных путей.

1. Конфликт на истощение.

Он будет длиться месяцы, а может даже годы. Стороны будут систематически перемалывать друг друга, но уступать никто не намерен. Путин в этом случае продемонстрирует стратегическую выдержку и понадеется на то, что Запад прекратит поставлять оружие Украине. Сейчас на фронтах сложилась ситуация, которая может перерасти в такую позиционную «бесконечную войну»‎, пишет BBC.

2. Путин объявит перемирие.

Такой шаг позволил бы ему закрепить территории, занятые российскими войсками. Украину он мог бы вынудить прекратить огонь якобы с позиции морального превосходства. В этом ему могли бы помочь некоторые западные лидеры, которые призывают к перемирию в обмен на часть территорий. Но США, Великобритания и большинство стран Восточной Европы против этого.

3.Тупиковая ситуация на поле боя.

Если обе стороны придут к выводу, что не могут ничего добиться и приступить к переговорам, военные и экономические ресурсы иссякнут. Но подобной патовой ситуации можно ждать долгие месяцы. Одна из причин: Киев не верит Москве и обещаниям о перемирии. Там считают, что любая договоренность с Путиным будет использована им как передышка, чтобы собраться с силами и подготовиться к новому нападению. Такой мирный договор не протянет долго.

4. Украина побеждает.

Об этом говорит президент Украины Владимир Зеленский, некоторые западные политики. Российская экономика и военная промышленность под ударом санкций.

Аналитики считают, что такой сценарий вполне допустим, особенно если Украина получит новое оружие. Но в такой ситуации возникает вопрос: не захочет ли Путин обострить конфликт, применив химическое или даже ядерное оружие?

5. Побеждает Россия.

На Западе считают, что России не оставила планов по захвату Киева, несмотря на неудачи. Успехи на Донбассе могут этому способствовать. Мнения в обществе могут разделиться: кто-то из украинцев захочет продолжать войну, а кто-то станет требовать заключения мира и возвращения к обычной жизни. Да и некоторые западные страны могут устать помогать Украине.

Но возможно, если Россия начнет одерживать верх, то кто-то из союзников Украины может захотеть перевести конфликт на новый уровень.

*«Медиазону»‎ и ОВД-инфо Минюст России считает иностранными агентами.