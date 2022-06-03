Кабаева и семья Пескова: новые имена в санкционном списке ЕС

В ЕС опубликовали новый санкционный список. В него вошли Алина Кабаева, Татьяна Навка, Елизавета Пескова, Павел Пригожин — сын Евгения Пригожина. Всего в списке 75 новых фамилий.

Алину Кабаеву назвали тесно связанной с Владимиром Путиным. Также отмечено, что Национальная медиагруппа под ее руководством владеет большими долями почти во всех крупных российских СМИ, которые воспроизводят пропаганду российского правительства. Ранее против Кабаевой ввели санкции Канада и Великобритания.

Жену Пескова Татьяну Навку включили в список за поддержку политики российского правительства, добавив, что она владеет компанией и имуществом в аннексированном Крыму. Санкции коснулись также Елизаветы и Николая Песковых. Против Пескова и его семьи в апреле ограничения ввели в США.

Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина, указан как основатель и неофициальный руководитель «Группы Вагнера».

Из 64-й моторизованной бригады, которую считают причастной к военным преступлениям в Буче, в списке оказались Азатбек Омурбеков, полковник, прозванный «тушинским мясником». Вместе с ним солдаты и командиры.

Также в списке Михаил Мизинцев, генерал-полковник, прозванный «мариупольским мясником».

Сооснователь и СЕО «Яндекс» Аркадий Волож также попал под санкции. В компании сообщили о его немедленной отставке.

Под санкции попали и Андрей Липов, глава Роскомнадзора, Эдуард Худайнатов, владелец «Независимой нефтегазовой компании», несколько человек, назначенных руководителями украинских областей и городов. Среди журналистов РИА Новости санкции наложили на Петра Акопова, Тимофея Сергейцева, Викторию Никифорову.

Среди компаний в санкционный список добавили компанию «Сухой», «КАМАЗ», «Ульяновский автомобильный завод», «Военторг», «Оборонэнерго», «КАМА» и другие предприятия, связанные с оборонной промышленностью. Здесь же теперь Национальный расчетный депозитарий: через него российский Минфин планировал выплачивать госдолг в рублях.