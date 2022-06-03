Лукашенко допустил передачу Сапеги в Россию

Агентство БЕЛТА сообщило, что президент Беларуси Александр Лукашенко допустил передачу Софьи Сапеги в Россию. Ее осудили на 6 лет. На вопрос журналистов Лукашенко сказал: «Жаль девчонку. Надо этот вопрос решать».

Президент Беларуси добавил, что она российская гражданка, и возможность передать ее в Россию есть, такой опыт у стран был. Свой срок Сапега может отбыть и там.

«Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая», — подытожил Лукашенко.

Приговор Софье Сапеге вынесли 6 мая 2022 года: она должна провести в колонии общего режима 6 лет. Приговор вступил в законную силу. Она просила о помиловании Лукашенко, но ей отказали.

Ее осудили за возбуждение социальной вражды и розни, повлекшее тяжкие последствия. Она также незаконно собирала и распространяла информацию о частной жизни, чем нарушила права потерпевших.

Софью Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем — ее партнером — когда они летели из Афин в Вильнюс. Борт авиакомпании RyanAir принудительно посадили в Минске 23 мая под предлогом того, что на нем взрывное устройство. Протасевич и Сапега проходили подозреваемыми по трем уголовным делам об организации протестов и возбуждении вражды.