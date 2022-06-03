Путин провел переговоры с председателем Африканского союза

Президент Сенегала и председатель Африканского совета Маки Салл встретился сегодня с президентом России Владимиром Путиным. Важнейшим вопросом на встрече было заблокированное в украинских портах зерно: проблемы с поставками серьезно отражаются на африканских странах, пишет Associated Press.

В пресс-службе Кремля отметили, что стороны обсудили возможности для взаимодействия, экономического и гуманитарного сотрудничества. Путин сообщил, что Россия всегда на стороне Африки, поддерживала ее борьбу с колониализмом и готова дальше поддерживать дружеские отношения.

Салл отметил, что помощь России в установлении независимости стран африканского континента страны не забудут. Однако он хотел рассказать, что страны, которые находятся далеко от самого конфликта, также испытывают на себе кризис и его последствия, которые отражаются на продовольственной безопасности Африки.

По данным Associated Press, Украина и Запад обвинили Россию в том, что она поставила под угрозу мировые поставки продовольствия посредством морской блокады украинских портов. Россия отрицает блокировку портов и заявляет, что Украине необходимо обезвредить морские мины, чтобы обеспечить безопасное судоходство.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует дать Саллу «подробное разъяснение» взглядов России на ситуацию и «еще раз объяснить, что там происходит, кто заминировал порты, что необходимо сделать, чтобы возобновился поток зерна».

ООН сообщало, что африканские страны импортировали 44% своей пшеницы из России и Украины с 2018 по 2020 год. Сейчас, из-за перебоев с поставками, цены на пшеницу повысились на 45%, подсчитали в Африканском банке развития.

Сегодня посол Украины сообщил, что украденное у страны зерно продано в несколько стран, среди которых Турция. Его посольство готовится возбудить уголовное дело против лиц, компаний и судов, причастных к реализации похищенного зерна. Помощь окажут турецкие власти и Интерпол.