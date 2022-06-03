Reuters сообщает, что прокуратура Украины в рамках расследования дел о возможных военных преступлениях будет рассматривать и случаи принудительной депортации детей в Россию. Это станет частью обвинительного заключения по геноциду.

По нормам международного гуманитарного права принудительная массовая депортация во время конфликта — это военное преступление. «Насильственное перемещение детей»‎ квалифицируется как геноцид, наиболее тяжкое из военных преступлений.

Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, сейчас расследуется более 20 дел о насильственном перемещении людей в Россию из различных регионов. По ее мнению, расследование перемещения детей — наилучший способ получения доказательств для строгого определения геноцида.

В середине мая бывший омбудсмен по правам человека Людмила Денисова сообщала о 210 тыс. детей, привезенных в Россию, всего депортированы были 1,2 млн украинцев. Венедиктова отказалась назвать число жертв.

По информации ТАСС, из Украины вывезли более 1,55 млн человек, 254 тысяч из которых — дети.

Некоторые сведения сейчас собрать сложно, добавила Венедиктова. На занятых российскими войсками территориях у них нет доступа к людям, которых можно опросить.

Помимо этого в Киеве, Харькове, Львове, Сумах и Житомире рассматриваются и другие военные преступления. Среди них преднамеренные нападения на гражданских и объекты гражданской инфраструктуры, изнасилования, пытки и внесудебные казни, совершаемые российскими военными. Всего выявлено более 600 подозреваемых, около 80 из них находятся в плену.

Правоведы говорят, что доказать геноцид сложно. Но со временем появляется все больше свидетельств, которые могут на это указывать. По словам Мелани О'Брайен, доцента Университета Западной Австралии и президента Международной ассоциации исследователей геноцида, Украина должна полностью сосредоточиться на перемещении детей. Это самое веское доказательство в этой ситуации.

Параллельно собственное расследование начал Международный уголовный суд. В Украину отправлены эксперты, а с середины июня будут работать мобильные группы.

Российская сторона отрицает обвинения в военных преступлениях и обвиняет в этом Киев. В Украине прошло два суда по обвинениям в нарушении законов и обычаев войны. Вадима Шишимарина, убившего мужчину в Сумской области, приговорили к пожизненному сроку. Александра Бобыкина и Александра Иванова, участвовавших в обстреле Харькова и Харьковской области, приговорили к 11,5 годам лишения свободы.