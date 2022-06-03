Журналист Александр Невзоров получил украинское гражданство

Как сообщил в своем Telegram-канале Александр Невзоров, указ о присвоении ему гражданства подписал президент Украины Владимир Зеленский. В документе указано, что это «за выдающиеся заслуги перед страной»‎.

Минюст РФ признал Невзорова иноагентом 22 апреля 2022 года. По уголовному делу о «фейках»‎ про российскую армию Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Невзорова заочно.

Вместе с Александром Невзоровым гражданство получила его жена.

«Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику.) Это преступление. Преступник — Россия. Жертва — Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву‎, — написал журналист. — Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора. Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков»‎.

Он поблагодарил людей Украины, которые позволили занять среди них место.