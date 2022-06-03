Медведев: при бомбардировке РФ будут удары «по центрам принятия решений»

В интервью телеканалу «Аль-Джазира» глава Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в случае, если Украина использует полученное от США оружие по целям в России, то РФ ударит по центрам принятия решений.

Медведев также рассказал, что сейчас полностью изменилась мировая архитектура безопасности. Теперь, по его словам, «не Вашингтон стоит во главе», а учитываются интересы всех стран.

Он добавил, что вариант мирного решения конфликта был с 2014 по конец 2021 года: если бы из Донбасса вывели всех националистов, дали дышать экономике, не занимались бы милитаризацией страны. Но это было бы возможно только если бы Киеву хватило мужества довести переговоры до конца.

Сейчас, по мнению Медведева, у Украины только один вариант — утрата национального суверенитета. Вернуть назад ничего нельзя, добавил он: «Всадники Апокалипсиса уже в пути, надежда только на Всевышнего».





Фото: kremlin.ru