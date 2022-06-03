Страны ОПЕК будут наращивать добычу нефти

Альянс ОПЕК+ не стал исключать Россию из сделки по добыче нефти, несмотря на одобренное ЕС эмбарго на поставки. Альянс принял решение об ускоренном увеличении добычи 2 июня на онлайн-встрече.

DW* сообщает, что страны-производители договорились увеличить добычу на 648 тыс. баррелей в день. Изначально сообщалось об увеличении на 432 тыс. баррелей в сутки.

Саудовская Аравия настаивала на прежних значениях по добыче, поскольку планировала оставить в резерве некоторые мощности. Но под давлением США согласилась на увеличение: это должно компенсировать возможный дефицит на рынке.

Как пишет «Интерфакс»‎, Россию не исключили из сделки. Министр энергетики Александр Новак сообщил, что сделка ОПЕК+ в классическом составе участников действует до конца года. Следующая встреча состоится 30 июня.

*DW Минюст России признал иноагентом.