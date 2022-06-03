WP: Россия дважды обращалась за помощью к Китаю

По данным анонимных высокопоставленных источников The Washington Post, Россия дважды за последнее время обращалась за финансовой помощью к Китаю. По их словам, Москва оказывала давление на Пекин, напоминая о заявлении лидеров стран о безграничной дружбе.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти способы помочь России, но в обход санкций. Помимо финансовой и технологической поддержки, в Кремле надеются на сохранение ранее заключенных торговых обязательств, которые были подписаны до 24 февраля.

В США отмечают, что Китай хоть и не осудил действия России в Украине, балансирует между Западом и Москвой. Его положение очень затруднительно. В Китае даже просчитывали возможности экономики в случае, если на страну наложат санкции, подобные российским.

Ситуацию обостряет и вопрос по Тайваню. Китайские ВВС на этой неделе провели учения вблизи полуострова. Президент США Джо Байден заявил, что Америка готова оказать помощь Тайваню, в том числе военного характера.