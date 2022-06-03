КС России рассмотрит жалобу на запрет избираться по «экстремистским основаниям»‎

Жалобу в Конституционный суд России подали лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг и муниципальный депутат Завеличенской волости (Псковская область) Николай Кузьмин. Они планируют оспорить запрет избираться в представительные органы власти, установленный для причастных к деятельности экстремистской организации, пишет «Коммерсант»‎.

Шлосберга и Кузьмина в 2021 году сняли с выборов по этим основаниям. Оба баллотировались в псковское областное собрание, а Шлосберг помимо этого — в Госдуму. Жалобы на политиков подали их конкуренты.

Среди доказательств «причастности»‎ было участие обоих кандидатов в митинге в поддержку Навального. Кузьмину также припомнили фотографии с Алексеем Навальным. Помимо самого факта причастности, они планируют обжаловать и процесс признания их таковыми. Всего в 2021 году по этим основаниям с выборов сняли еще четырех кандидатов в Татарстане, Кемеровской и Нижегородской областях.

В жалобе политики указали, что такой запрет не соответствует требованиям правовой определенности и нивелирует конституционные гарантии судебной защиты. Они добавили, что этот запрет нарушает семь статей Конституции: о политическом многообразии (ч. 3 ст. 13), о правах и свободах, которые определяют смысл и содержание деятельности публичной власти (ст. 18), о равенстве прав и свобод человека вне зависимости от убеждений (ч. 1 и ч. 2 ст. 19), о свободе слова и мысли (ч. 1 и ч. 4 ст. 29), о праве участвовать в управлении делами государства, праве избирать и быть избранным (ч. 1 и ч. 2 ст. 32), о запрете обратной силы закона (ч. 1 и ч. 2 ст. 54), о запрете издавать законы, которые отменяют или умаляют права и свободы человека и гражданина, а также об исчерпывающем перечне оснований для ограничения таких прав и свобод (ч. 2 и ч. 3 ст. 55).

По мнению адвоката Валерии Ветошкиной*, доводы заявителей справедливы. Структуры Навального признали экстремистскими в августе 2021 года, а значит последствия для остальных «причастных»‎ должны наступать после этой даты. Также она напоминает про принцип соразмерности наказания. Однако она сомневается, что КС встанет на сторону заявителей.

Юрист Антон Тимченко в разговоре с «Ведомостями»‎ отметил, что КС, обосновывая существование ограничений, скорее всего, укажет на то, что в отдельных случаях, когда речь идет об общественной опасности, такие вещи допустимы. При этом составитель жалобы Иван Брикульский добавил изданию, что КС требует четких формулировок. А конструкция «причастности» не соответствует таким требованиям, является «резиновой» и сформулирована так, что просто не могла не затронуть лиц, которые никак не связаны и не участвовали в деятельности экстремистской организации, добавил юрист.

*Валерию Ветошкину Минюст России признал иностранным агентом.