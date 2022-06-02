99-й день боев: главное

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами парламента Люксембурга. Он заявил, что российские войска заняли 20% территории страны, 3 620 населенных пунктов. Как пишет ВВС, линия фронта достигает тысячи километров.

«Освободить необходимо 2 603 населенных пунктов. Под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории. Почти 125 тысяч квадратных километров. Это значительно больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых», — сказал Зеленский.

Неразорвавшимися минами загрязнены около 300 тысяч квадратных километров украинских земель. Бои продолжаются на территории от Харькова на востоке до Николаева на юге. По Украине выпущено 2 478 ракет: только за 1 июня страну обстреляли 15 ракетами,

В Карачаево-Черкесии прошли похороны генерал-майора Канамата Боташева. Об этом сообщил Telegram-канал СКФО. Его тело доставили на вертолетах.

Приказом президента Владимира Путина генерал-майору ВВС РФ Боташеву Канамату посмертно присвоено звание Героя России. В городе Карачаевск прошел траурный митинг.

Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка. Как сообщает разведка Британии, основная дорога, ведущая в Северодонецкий котел, вероятно, остается под контролем Украины, но Россия наращивает локальные успехи благодаря сильной концентрации артиллерии.

Но взятие Северодонецка не обошлось без потерь. Кроме того, после этого России придется форсировать реку Северский Донец, где ранее армия РФ потеряла, по оценкам ISW, более 400 человек. После Луганской области российские войска могут переключить внимание на Донецкую область. Потенциальные места пересечения: между Северодонецком и соседним Лисичанском, и недалеко от недавно захваченного Лимана. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, которые разрушили существующие мосты.

Спецслужбы заключают, что России понадобится хотя бы короткая тактическая пауза, чтобы передислоцироваться к противостоящим переправам через реки и последующим атакам вглубь Донецкой области, где украинские вооруженные силы подготовили оборонительные позиции. Это может привести к потере части импульса, который они создали за последнюю неделю.

The Guardian пишет, что Россия пытается штурмовать село Берестово на востоке Украины. Оно находится на главной дороге, соединяющей город Лисичанск с остальной частью Украины.

Как сообщил киевский генерал, Россия близка к тому, чтобы захватить всю Луганскую область. Российские силы также пытаются атаковать город Святогорск в Донецкой области.

Глава Интерпола Юрген Сток сообщил об опасениях, что оружие, поставляемое в Украину, может попасть на черный рынок и в руки преступников. Как пишет The Guardian, он призвал государства-члены Интерпола, особенно те, которые поставляют вооружение, сотрудничать в отслеживании боеприпасов.

«Как только замолкнут пушки, придет нелегальное оружие. Мы знаем это по многим другим театрам военных действий. Преступные группы пытаются использовать эти хаотические ситуации и доступность оружия, в том числе — тяжелого вооружения. Они будут доступны на криминальном рынке и создадут проблему. Ни одна страна или регион не могут справиться с этим изолированно, потому что эти группы действуют на глобальном уровне», — сказал Сток.

Интерпол призвал своих членов использовать свою базу данных, чтобы помочь «отследить» оружие.

Сейчас, по словам Стока, конфликт в Украине привел к увеличению масштабов хищения удобрений и контрафактных агрохимикатов. Также резко возросло количество хищений топлива. Все эти продукты стали более ценными.

Предполагаемые военные преступления Интерпол не расследует, то же касается и поисков имущества олигархов. Но в организацию поступил запрос из Украины помочь с идентификацией погибших в ходе конфликта — с этим организация может помочь, добавил Сток. Другие запросы будут рассматриваться Интерполом в индивидуальном порядке с учетом «строгого нейтралитета».

Минобороны России сообщило о потерях среди иностранцев, которые сражались на стороне Украины. По имеющимся данным, отмечают в ведомстве, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников в Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число добровольцев в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки.

«Сотни иностранных наёмников были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия, в местах прохождения ими подготовки и слаживания тактических подразделений», — добавили в Минобороны.

Также в министерстве сообщили, что иностранцами в ВСУ жертвуют в первую очередь. Об этом российским военным рассказывали на допросах. Украинские военные также якобы запрещают им вернуться в родные страны.

«Экстренные попытки киевского режима гарантировать наёмникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии, или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут», — добавили в Минобороны.