РКН подтвердил блокировку VPN-сервисов

«Интерфакс» сообщил, что Роскомнадзор подтвердил начало блокировки VPN-сервисов в России. По мнению ведомства, они нарушают российское законодательство.

Сегодня пользователи из России сообщили о проблемах с доступом к VPN-сервисам. В компании Proton VPN сообщили, что изучают проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями со стороны компании.

«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — сообщили в компании.

В Роскомнадзоре сообщили, что VPN-сервисы по закону о связи «признаются угрозой».

Как писала «Медиазона»*, проблемы также наблюдались в работе сервисов Lantern и Outline VPN. С осени 2021 года Роскомнадзор заблокировал больше десяти популярных VPN-сервисов.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.