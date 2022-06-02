NYT: яхту Путина оплатил миллиардер Тимченко

The New York Times пишет, что деньги на строительство яхт «Шахерезада», которую называют судном Владимира Путина, выделила группа инвесторов во главе с Геннадием Тимченко. Данные об этом издание получило из секретных документов разведки США.

Судами российских олигархов руководит компания Imperial Yachts. С 24 февраля сотрудники, управляющие яхтами, пытались узнать, что делать, есть ли возможность перевести их в другие юрисдикции.

Imperial Yachts и еще одна компания BLD сейчас находятся под пристальным вниманием правительственной оперативной группы США под названием KleptoCapture. Они пытаются разыскать активы российских олигархов, связанных с Владимиром Путиным. Вместе с Минфином США, следователями ФБР и другими спецслужбами они находят доказательства того, что компании и частные лица сознательно помогали россиянам избегать санкций.

Американские исследователи столкнулись с запутанной системой собственности. Так, сейчас идет процесс по установлению владельцев яхты Amadea, которая находится на Фиджи. Подставные компании простираются от Маршалловых островов до Швейцарии.

Imperial Yachts руководила строительством «Шахерезады», суперъяхты стоимостью 700 млн долларов. Это судно, по словам официальных лиц США, связано с Путиным. Судно Crescent, по мнению испанской полиции, принадлежит Игорю Сечину, председателю нефтяной компании «Роснефть».

Деньги на строительство кораблей поступили от группы инвесторов во главе с Геннадием Тимченко, доверенным лицом Путина и одним из самых богатых людей России. Он, как и Сечин, находится под санкциями США.

Тимченко и его партнеры разработали «Шахерезаду», изъятую в начале мая итальянской полицией, в качестве подарка для Путина.

Владельцем судов считается Эдуард Худайнатов, бывший свиновод, протеже Сечина. Он был президентом «Роснефти», когда Сечин работал заместителем премьер-министра. После ухода с этого поста в 2013 году он начал скупать нефтяные компании. Но под санкциями он не оказался. Худайнатов, по некоторым данным, контролирует и судно Amadea, задержанное на Фиджи.