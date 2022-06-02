Президент Сенегала проведет переговоры с Путиным в пятницу

Как сообщает агентство AFP, глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу. Главной темой встречи станет «высвобождение запасов зерновых и удобрений, блокирование которых особенно затрагивает африканские страны».

Встреча пройдет в Сочи. Помимо зерна и продовольственного кризиса, стороны обсудят смягчение украинского конфликта.

О планах посетить Украину и Россию Маки Салл заявил 22 мая на совместной пресс-конференции вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем. По его словам, позиция африканцев проста: они хотят мира, работают над прекращением огня и диалогом.

После начала боев в Украине Сенегал воздержался при голосовании за резолюцию Совета Безопасности ООН против действий России в Украине.