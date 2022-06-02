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Россия не выплатила проценты по облигациям госдолга

02.06.2022

Сумма начисленных процентов составила 1,9 млн долларов

Комитет по определению кредитных деривативов определил, что Россия не оплатила проценты по суверенным облигациям. Против того, что кредитное событие, связанное с невыплатой, произошло, проголосовал только Citibank, остальные 12 членов комитета проголосовали за. Рассмотрение вопроса по России состоится 6 июня. Как пишет Reuters, сейчас растут опасения по поводу того, что Москва столкнулась с риском первого за несколько десятилетий дефолта.

Как уточняет РБК, речь идет о долларовых облигациях Минфина, остаток которых на 552 млн долларов Россия должна была погасить 4 апреля. Но тогда США запретили России платить по долгам из замороженных резервов. Минфин отчитался, что провел выплаты в рублях. Инвесторы планировали объявить дефолт России по этим платежам за нарушение валюты, но Минфин смог в конце апреля провести все в долларах. По данным СМИ для платежей были использованы свободные от обременений долларовые счета ипотечной корпорации «Дом.РФ».

По мнению некоторых инвесторов, российский дефолт по другим долгам выглядит неизбежным после того, как в конце мая Минфин США не продлил лицензию, которая позволяла кредиторам получать платежи от России, несмотря санкции. У России около 40 миллиардов долларов в обращении по международным облигациям, и до конца года должны быть погашены чуть менее 2 млрд долларов. Министр финансов России Антон Силуанов утверждал, что госдолг будет обслуживаться в рублях, по аналогии с платежами за газ, только в обратную сторону. Деньги будут направляться через российский Национальный расчетный депозитарий, который не находится под санкциями Запада.

По подсчетам JP Morgan, в настоящее время около 2,54 млрд долларов чистых условных кредитных дефолтных свопов в отношении России, в том числе 1,68 млрд долларов в самой стране.



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