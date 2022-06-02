Дмитрий Муратов выставит Нобелевскую медаль на аукцион

Как сообщила «Новая газета. Европа», главный редактор «Новой газеты» и Нобелевский лауреат Премии мира Дмитрий Муратов выставит на аукцион золотую Нобелевскую медаль. Все вырученные деньги перечислят в ЮНИСЕФ.

«Мы поняли, что для того чтобы помочь детям Украины, можно и нужно отдать самое дорогое и значимое, что у тебя есть. Где бы они ни были (дети-беженцы): в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет. Давайте поймем: у этих людей отобрали их прошлое. И давайте попробуем сделать все, чтобы у них сохранилось будущее», — сказано в обращении редакции.

Аукцион начался на сайте Heritage Auction 1 июня, а завершится 20 июня во Всемирный день беженцев. Живые торги пройдут в медиа-центре New York Times на Манхэттене.