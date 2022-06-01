98-й день боев: главное

Президент США Джо Байден в своей колонке в The New York Times рассказал, что США не хотят войны между Россией и НАТО. Он добавил, что целью Америки не является свержение Путина. Но действия российского президента он осудил и добавил, что Украину США продолжат поддерживать вооружением и деньгами. При этом он отметил, что Вашингтон не одобряет удары по российской территории.

The New York Times сообщает, что новый командующий войсками в Украине генерал Александр Дворников может быть отстранен от руководством «спецоперацией». Президент России Владимир Путин назначил его в апреле, Дворников имеет опыт в Сирии, в разные годы командовал Восточным и Центральным военными округами. Ожидалось, что он сможет координировать и централизовать управление войсками.

По словам высокопоставленных американских чиновников, российские военные совершают те же ошибки, которые вынудили их отказаться от наступления на Киев. Представитель Пентагона заявил, что их «медленный и поступательный» темп утомил их и что общая боевая мощь вооруженных сил уменьшилась примерно на 20%.

Вскоре после своего прибытия, добавляют американские чиновники, генерал Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать атаки. Но последние две недели его не видели, что заставило задуматься: по-прежнему ли он отвечает за руководство войсками.

Российские чиновники снова обсуждают даты возможного референдума о присоединении к России украинских регионов. Леонид Слуцкий заявил, что Херсонская, Запорожская области и территории ЛДНР смогут войти в состав России уже в июле. Об этом сообщило РИА Новости. По словам Слуцкого, референдумы пройдут практически одновременно. У России, по его словам, хватит на это ресурсов.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что голосование может пройти в течение года, а сам процесс будет достаточно быстрым. Он добавил, что присоединение может быть и в большем объеме, и вообще — эти территории изначально российские, считает Цеков.

Пророссийский глава Запорожской администрации Евгений Балицкий также сказал, что кроме как с Россией регион своего будущего не видит.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в беседе с РИА Новости снова повторил, что Россия в Херсонской области навсегда «и никакого возврата назад быть не может». Решение о присоединении люди могут принять только самостоятельно, но у него нет сомнений, что «этот регион будет в составе Российской Федерации».

Правозащитники сообщили об облавах на призывников в Москве. Как пишет издание «Вот так», жители столицы жаловались на призыв одним днем. По словам директора правозащитной организации «Школа призывника» Алексея Табалова, военкоматы готовят вместе с полицией облавы на уклонистов. Уклонисты, по мнению военкоматов, это те, кто не получил повестки. Прийти могут домой с утра или встретить человека на улице.

После они забирают людей в военкоматы, сразу проводят медицинское освидетельствование, отправляют на призывную комиссию, которая принимает решение о призыве, а оттуда — на сборный пункт. Связано ли это с боевыми действиями в Украине, напрямую правозащитникам неизвестно.

По информации Комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга* такие случаи были и раньше. Для потенциальных призывников даже разработана инструкция на такой случай.

Раньше такими методами боролись с оппозиционерами. Например, одним днем призвали соратника Навального Руслана Шаведдинова в 2019 году. Агентство «Интерфакс» писало, что после принудительного призыва он год провел на Новой Земле.

По данным «Коммерсанта», в 2021 году в ЕСПЧ была зарегистрирована жалоба от петербуржца Сергея Павлова. Он утверждал, что его незаконно лишили свободы и нарушили право на личную неприкосновенность. Ответчики не оспаривали факт принудительного доставления и задержания заявителя на сборном пункте. Адвокаты отмечали, что такие облавы используются в отношении критиков власти.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что благодаря изменению подхода к ведению боевых действий российские подразделения практически перестали нести потери, сообщает ДумаТВ.

Минобороны публиковало потери последний раз 25 марта: сообщалось о 1 351 погибшем.

«С тех пор данные не озвучивались, и поясню, почему: в настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет, и это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», — рассказал Картаполов.

По его словам, на начальном этапе российские военные не применяли оружие, заходя на подконтрольную Украине территорию.

«Но когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, подход к самой сути операции. Теперь она проводится строго по военной науке», — добавил депутат.

Русская служба BBC на 30 мая подтвердила гибель 3052 российских военных. В стране ежедневно хоронят погибших в «спецоперации».

Разведка Британии сообщает о том, что российские военные сосредоточились на небольшом участке Луганской области. По информации главы Луганской области Сергея Гайдая, Россия заняла около 70% Северодонецка. В ночь на 1 июня там взорвалась цистерна с азотной кислотой, в происшествии стороны обвинили друг друга.

За пределами Донбасса Россия продолжает наносить дальние ракетные удары по инфраструктуре на территории Украины, добавляют спецслужбы. Стратегическое значение приобретает сейчас мост между Украиной с Румынией, а также порты на Дунае. Они могут использоваться для вывоза зерна.

В Институте изучения войны отмечают, что Россия начала наступление на Славянск с юго-востока от Изюма и западнее Лимана. В случае захвата это не принесет значительных выгод в расстановке сил, но для Путина может стать символической победой.

Однако из-за этого в Херсонской области российские военные вероятно ощущают на себе давление ограниченного украинского контрнаступления. Это может создать уязвимости для войск. Но если эту позицию удастся удержать, отсюда можно будет вести наступление в будущем.

Генштаб Украины сообщил, что белорусские силы перебрасывают танки и БМП со складов в Беларуси в Россию для восполнения боевых потерь. Этот отчет подтверждает предыдущие сообщения о том, что российские силы в значительной степени исчерпали свои собственные резервы, и указывает на то, что Кремль все еще использует свое влияние на Беларусь, чтобы использовать белорусское оборудование, добавляют аналитики.





*«Солдатские матери Санкт-Петербурга» Минюст признал НКО, выполняющим функции иностранного агента.