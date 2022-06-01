Эрдоган объявил о новой «спецоперации» в Сирии

Агентство Анадолу сообщило, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития о начале операции в Сирии. По его словам, от террористов «зачистят» Талль-Рыфат и Мюнбич.

Целью операции заявлено формирование 30-километровой зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы. После этой фазы, добавил Эрдоган, последуют новые фазы по зачистке от боевиков других приграничных районов.

«Посмотрим, какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?» — сказал президент.

В том же обращении он снова раскритиковал поддержку Швецией и Финляндией считающейся террористической Рабочей партии Курдистана (РКК). Это стало причиной блокировки вступления этих стран в НАТО. По словам Эрдогана, реальных шагов по борьбе с терроризмом от потенциальных членов Альянса в Турции не увидели.

Он также напомнил, что миссия НАТО — обеспечение безопасности стран-участниц.

«Страны отказываются продавать Турции вооружение, при этом бесплатно вооружают террористов (в Сирии). Подобная практика не пристала правовому государству. Это методы государств-террористов», — добавил турецкий лидер.

На будущей неделе в Турцию с официальным визитом приедет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ожидается, что одной из тем встречи будет военная операция Турции в Сирии.