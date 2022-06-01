Любови Соболь заменили наказание на реальное

Сегодня Мосгорсуд заменил Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок, сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Решение вынесли по «санитарному делу» (ч.4 ст.33 и ч.1 ст.236 УК РФ). Соболь находится не в России: ее арестовали заочно в мае 2022 года.

Ранее по этом делу Соболь в августе назначили 1,5 года ограничения свободы. После этого она покинула Россию.

Заменить наказание на реальное ФСИН требует не в первый раз: 14 мая Симоновский суд Москвы заменил ей ограничение свободы на 5 месяцев и 26 дней колонии.

В мае принято решение о заочном аресте Соболь. Вместе с ней арестованы сотрудники, юристы ФБК* Иван Жданов, Леонид Волков и Вячеслав Гимади. Их обвиняют в финансировании экстремистского сообщества, мошенничестве, создании НКО, посягающей на права граждан.

В рамках «санитарного дела» утверждается, что фигуранты призывали россиян выйти на митинги в поддержку Алексея Навального.

Самому Алексею Навальному вчера предъявили новое обвинение в создании экстремистского сообщества. Максимальное наказание — 15 лет колонии.





*ФБК Минюст России признал экстремистской организацией.



