Байден: США не ищут войны России и НАТО

В The New York Times 31 мая опубликована колонка президента США Джо Байдена. Он пишет, что США не хочет войны России и НАТО, призвал Россию к переговорам и добавил, что свержение Путина — не цель Вашингтона.

По поводу Украины Байден написал, что США продолжит помогать стране вооружением, финансово. Также продолжатся поставки гуманитарной помощи.

«Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии», — написал президент США.

При этом окончание конфликта все равно будет за столом переговоров. Вооружение поставлялось в том числе для того, чтобы Украина могла занять максимально сильную позицию во время дипломатических встреч. И то, что сейчас этот процесс в тупике, вина России, по его мнению. Но на украинское правительство Байден обещал не давить, и территориальных уступок для Москвы он добиваться не планирует.

Байден отметил, что США продолжат сотрудничать с союзниками в области санкций против России, которые стали «самыми жесткими из когда-либо введенных в отношении крупной экономики». С союзниками же продолжится работа над преодолением глобального продовольственного кризиса, усугубившегося боями в Украине.

Восточный фланг НАТО будут укреплять. Но, добавил Байден, «мы не ищем войны между НАТО и Россией».

Действия Путина он оценил как возмутительные, добавив, что США не будут добиваться его свержения в Москве.

Напрямую в конфликте США также не будут участвовать, но до тех пор, пока Америка или союзники не будут атакованы. Под участием в боях он имел в виду отправку войск в Украину и нанесение ударов по российской территории.

«Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлить войну только для того, чтобы причинить боль России», — сказал Байден.

По поводу ядерного оружия он сказал, что пока в США не видит признаков его развертывания.

«В наших национальных интересах обеспечить мирную и стабильную Европу и дать понять, что сила не означает правоты. Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет другим потенциальным агрессорам сигнал о том, что они тоже могут захватить территорию и подчинить себе другие страны. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий. И это может означать конец международного порядка, основанного на правилах, и открыть дверь для агрессии в других местах с катастрофическими последствиями для всего мира», — добавил президент США.





Фото: AP