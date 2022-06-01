Reuters: Китай провел «патрулирование боевой готовности» возле Тайваня

Reuters сообщило о том, что Китай провел в последние дни «патрулирование боевой готовности» в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По словам китайских властей, это было необходимо из-за сговора Тайваня и США.

Китай активизирует свои военные маневры возле полуострова в последние два года. Китай считает эту территорию своей, но в Тайване сохраняют демократическое управление и борются за суверенитет.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что окажет при необходимости военную помощь Тайваню.

В Китае завили, что в последнее время Соединенные Штаты говорили о поддержке независимости полуострова. Это ставит Тайвань в опасное положение. Китайские войска усиливают подготовку, чтобы «предотвратить» вмешательство внешних сил

В понедельник власти Тайваня сообщили о крупнейшем с начала года вторжении ВВС Китая в его зону противовоздушной обороны. В китайской группе было около 30 самолетов.

Тайвань заявляет, что только его народ имеет право решать будущее острова, отвергая притязания Китая на суверенитет. Тайваньское правительство заявляет, что хотя оно и хочет мира, но при необходимости будет защищаться.