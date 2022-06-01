Приморских депутатов исключили из фракции КПРФ за осуждение боев в Украине

В Приморском крае 27 мая на заседании регионального заксобрания группа депутатов от КПРФ выступила с обращением против «спецоперации» в Украине. В партии назвали это демаршем, губернатор оценил их поступок как предательство. Двух депутатов — Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу — фракция КПРФ исключила из своего состава, пишет «Коммерсант».

Решение об исключении из фракции коммунисты приняли единогласно во вторник, 31 мая. Объяснить свой поступок Васюкевичу и Шульге не дали.

«Эти депутаты дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах. Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют», — сообщил первый секретарь крайкома, руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Анатолий Долгачев.

Он также добавил, что членами КПРФ они не были. В самой партии официально поддерживают действия российских вооруженных сил по денацификации Украины.

Васюкевич узнал об исключении от «Коммерсанта». По его словам, теперь с Шульгой они будут независимыми депутатами. Мотивы своего выступления он решил не объяснять.