«Ведомости»: в Турции пройдут переговоры с Россией

По информации «Ведомостей» 8 июня в Анкаре пройдут переговоры глав МИД Турции и России. Источник сообщил, что повестка будет разной: от региональной до международной. В частности, стороны могут обсуждать вывоз зерна, которое осталось в портах Украины, а также «спецоперацию» Турции в Сирии.

В украинских портах, по разным оценкам, заблокировано от 4,5 до 25 млн тонн зерна. Это может привести к глобальному продовольственному кризису.

Во время телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана Путин сказал, что вывоз зерна возможен в обмен на снятие некоторых санкций и при условии разминирования черноморских портов.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 31 мая сообщил, что ООН предложила создать контактную группу для вывода судов из Украины. Однако встреча пока не назначена. Россия же, в свою очередь, опасается, что через порты в Украину попадает западное оружие.

Как отмечает научный сотрудник сектора Турции ИВ РАН Амур Гаджиев, Анкара с самого начала конфликта в Украине вела себя как посредник, поддерживая отношения с Москвой, Киевом и Западом. И Турция сможет стать эффективным участником переговоров по вывозу зерна.

Однако во время визита Лаврова могут обсуждаться и другие темы. По словам Гаджиева, это вопросы военного, но не военно-технического характера: ситуация в Сирии, в Украине и в Нагорном Карабахе. По мнению Гаджиева, наиболее важной для Турции станет Сирия. Здесь Реджеп Эрдоган запланировал проведение «спецоперации» для установления 30-километровой зоны безопасности у своих границ, поле для российско-турецких переговоров по ней уже существует.