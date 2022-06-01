NYT: вопрос по изъятию российских активов вызвал дискуссию в США

The New York Times сообщает, что в Европе большинство политиков выступают за конфискацию активов ЦБ России. Но в США ситуация другая: некоторые члены администрации Байдена считают, что это будет незаконным и лишит другие страны возможности полагаться на Соединенные Штаты как на убежище для инвестиций.

Российские активы после конфискации предлагают направить на восстановление Украины. По оценкам президента страны Владимира Зеленского, ущерб превышает 600 млрд долларов. Активы российского ЦБ в США покроют меньше половины этой суммы.

Вопрос о распоряжении российскими средствами ставили на саммите ЕС и G7. В совместном заявлении министров финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии ЕС призывают создать механизм финансирования восстановления крупных и малых городов Украины с помощью замороженных активов России. В G7 такие шаги поддержали Канада и Германия.

Но в США более осторожны с подобными решениями. Бывший президент ЦБ Джанет Йеллен говорит, что концепция по изъятию средств России изучается, но захват средств будет нарушать закон США. Естественно, по поводу разрушений в Украине мировое сообщество будет обращаться к России, но полный захват в США незаконен.

Другой чиновник из США отмечал, что после конфискации активов остальные страны могут перейти на другую валюту для хранения своих резервов и отозвать деньги из США, опасаясь того, что при возможных конфликтах в будущем Америка и союзники смогут изъять их. Другие опасаются, что с началом переговоров России и Украины не будет никакого способа предложить Москве существенное освобождение от санкций, как только резервы исчезнут с ее зарубежных счетов.

Окончательное решение пока не принято. Конфискация средств может быть оправданной, но это может создать серьезный прецедент, который подорвет статус США как наиболее безопасного в мире места для хранения активов. По действующему законодательству, США могут конфисковать иностранную собственность, если президент определит, что страна подвергается нападению или «участвует в боевых действиях». Юристы считают, что для подобных заключений у США есть поводы. Им может стать, например, кибератака России и вмешательство в выборы.

Некоторые ссылаются на конфискацию активов Афганистана, Ирана и Венесуэлы. Однако добавляют, что эти правительства в США не были признаны легитимными. И в случае объединения кибератак с конфликтом в Украине Байден может прийти к нагнетанию конфронтации США и России.

Конгресс может внести поправки в закон, чтобы предоставить США полномочия на конфискацию российских активов, но это вероятно приведет к сложным правовым спорам между двумя странами. Однако принятие такого закона не выглядит невозможными. В прошлом месяце был одобрен проект закона о конфискации активов россиян, которые находятся под санкциями. Деньги можно будет передавать Украине, хотя процедура эта сложная и не быстрая. Но и тут юристы призывают быть осторожнее: одно дело захватить активы олигархов, а другое — активы центрального банка страны.