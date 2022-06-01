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#Новости

В Северодонецке взорвали цистерну с азотной кислотой

01.06.2022

Украина обвиняет российских военных, ДНР — украинских

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил вечером 31 мая о подрыве российскими войсками цистерны с азотной кислотой в Северодонецке. В ДНР назвали это украинской диверсией. 

По словам представителей народной милиции ДНР, подразделения ВСУ хотели препятствовать наступлению войск и попытались создать зону химического заражения, пишут «Известия». 

Гайдай сообщил, что российскими войсками контролируется 70% Северодонецка. И цистерну на территории городского химзавода «Азот» подорвали они. Местных жителей он призвал не выходить из укрытий, поскольку азотная кислота опасна при вдыхании. 

Эвакуация из Луганской области приостановлена.



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