В Северодонецке взорвали цистерну с азотной кислотой

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил вечером 31 мая о подрыве российскими войсками цистерны с азотной кислотой в Северодонецке. В ДНР назвали это украинской диверсией.

По словам представителей народной милиции ДНР, подразделения ВСУ хотели препятствовать наступлению войск и попытались создать зону химического заражения, пишут «Известия».

Гайдай сообщил, что российскими войсками контролируется 70% Северодонецка. И цистерну на территории городского химзавода «Азот» подорвали они. Местных жителей он призвал не выходить из укрытий, поскольку азотная кислота опасна при вдыхании.

Эвакуация из Луганской области приостановлена.