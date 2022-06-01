СК предлагает разработать новые правила регистрации в соцсетях

Зампредседателя СК РФ Елена Леоненко предложила разработать новые способы регистрации в соцсетях. Как пишет РИА Новости, ведомству нужен «качественный мониторинг запрещенной информации и ее блокировка».

Леоненко отметила, что существующая система не всегда позволяет «применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещённый контент». Помимо этого, не всегда удается отследить использование такого контента несовершеннолетними.

Роскомнадзор в марте 2021 года предлагал запрашивать при регистрации в соцсетях паспортные данные, место жительства, номер телефона и электронную почту. Тогда требования о паспортных данных и месте жительства показались избыточными.