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#Новости

СК предлагает разработать новые правила регистрации в соцсетях

01.06.2022

Правоохранители не всегда могут идентифицировать пользователей, распространяющих запрещённый контент

Зампредседателя СК РФ Елена Леоненко предложила разработать новые способы регистрации в соцсетях. Как пишет РИА Новости, ведомству нужен «качественный мониторинг запрещенной информации и ее блокировка».

Леоненко отметила, что существующая система не всегда позволяет «применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещённый контент». Помимо этого, не всегда удается отследить использование такого контента несовершеннолетними. 

Роскомнадзор в марте 2021 года предлагал запрашивать при регистрации в соцсетях паспортные данные, место жительства, номер телефона и электронную почту. Тогда требования о паспортных данных и месте жительства показались избыточными.


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