Новое уголовное дело завели на Алексея Навального

Алексею Навальному предъявили обвинение в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК). Об этом политик сообщил в Twitter. На прошлой неделе его приговорили к 9 годам строгого режима.

По версии следствия, он создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть в чиновникам и олигархам. Следователь приходил к нему 31 мая.

«Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет», — отметил политик. — «Видите, еще 15 лет надежного стабильного бункера, где я буду укрыт от неожиданностей и невзгод этой вашей «свободы». Где такой бардак, что по улицам даже ходят обычные люди — не сотрудники ФСО и ФСИН».

Он также уточнил, что не прошло и восьми дней, как вступил в силу приговор, по которому ему дали 9 лет строгого режима.

По данным ОВД-инфо*, дело о создании экстремистского сообщества на соратников Навального возбудили в конце сентября 2021 года. Следствие утверждает, что не позднее 2014 года Навальный создал экстремистское сообщество «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в России, подрыва общественной безопасности и государственной целостности».

Помимо этого против соратников Навального возбуждены дела о финансировании экстремистской деятельности, легализации средств, создании НКО, посягающей на права и свободы граждан, мошенничестве и вовлечении в опасную деятельность несовершеннолетних. ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими организациями в июне 2021 года. Алексея Навального, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Леонида Волкова и Вячеслава Гимади внесли в список террористов и экстремистов.

*ОВД-инфо признано в России иностранным агентом.