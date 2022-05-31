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#Новости

97-й день боев: главное

31.05.2022

Минобороны: на «Азовстали» обнаружено 152 тела погибших украинских военных
Украинский суд вынес второй приговор российским военным
Российского летчика будут судить в Украине
В Северодонецке начались уличные бои
ООН: в Украине погибло более 4 тысяч мирных жителей
Путин упростил прием в гражданство сиротам и недееспособным
Лукашенко вручил награды за «спецоперацию» в Украине

  • Минобороны России сообщило о том, что на заводе «Азовсталь» обнаружен изотермический фургон. В нем были 152 тела погибших военнослужащих Украины. 

В ведомстве добавили, что не получали от Киева запросов о получении тел погибших. Во время обследования фургона российские саперы нашли четыре мины под телами. На допросах пленных, добавили в Минобороны, военные рассказали, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. По мнению Минобороны, это должно было стать очередной провокацией для обвинения России в намеренном уничтожении останков и не допустить их вывоза для передачи родственникам.

  • Двоих российских контрактников — Александра Бобыкина и Александра Иванова — осудили за нарушение законов и обычаев войны. Они участвовали в обстреле Харьковской области 24 февраля: сначала с территории России, а потом — Украины. Пострадали гражданские объекты. 

Сами военнослужащие признали вину полностью. Это стало смягчающим обстоятельством. Котелевский районный суд Полтавской области назначил им наказание в 11,5 лет лишения свободы. 

  • The New York Times сообщила, что в Украине готовятся к суду над еще одним российским военным. Майор Александр Красноярцев попал в плен, его самолет сбили в Чернигове. Второй летчик погиб.

Сам самолет упал на один из домов. Очевидцы сообщили журналистам, что это произошло 5 марта. Местный житель Сергей Ткаченко и его шурин Виталий Сергиенко услышали шаги на крыше своего дома. Они планировали задержать этого человека, но потом прозвучали выстрелы: это летчик открыл огонь и убил Сергиенко. 

Бойцы территориальной обороны Чернигова были неподалеку и пришли на взрыв. Они увидели парашют и решили, что летчик катапультировался в этом месте. Во дворе Ткаченко они задержали Красноярцева. 

Красноярцев в плену рассказывал о том, что цели для ударов получил уже в воздухе и не знал, что это — гражданские объекты. Семья, скрывавшаяся в доме, на который упал самолет Красноярцева, выжила. 

Генпрокуратура Украины подозревает российского майора в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

  • Разведка Британии сообщила, что в Северодонецке начались уличные бои. Российские войска планируют закрыть котел вокруг украинских сил в Луганской области. В самом городе массированные обстрелы, вероятно, идут уличные бои.

Продвижение на этом направлении было медленным, но локальные успехи есть за счет сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Однако это вынуждает Россию идти на риск в других местах, добавляют в спецслужбе.

Для контроля над Луганской и Донецкой областями России необходимо будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и дорогу М04 Днепр–Донецк.

  • ООН сообщило, что в Украине погибли 4074 мирных жителя, 4826 человека получили ранения. Среди погибших 262 ребенка.

  • Владимир Путин подписал указ об упрощенном вступлении в гражданство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и недееспособных граждан ЛДНР и Украины. 

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил военных за «спецоперацию» в Украине. По его словам, они спасли «фактически из плена» несколько десятков белорусов. Два человека были, по словам Лукашенко, убиты украинцами. 


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