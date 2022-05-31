97-й день боев: главное

Минобороны России сообщило о том, что на заводе «Азовсталь» обнаружен изотермический фургон. В нем были 152 тела погибших военнослужащих Украины.

В ведомстве добавили, что не получали от Киева запросов о получении тел погибших. Во время обследования фургона российские саперы нашли четыре мины под телами. На допросах пленных, добавили в Минобороны, военные рассказали, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. По мнению Минобороны, это должно было стать очередной провокацией для обвинения России в намеренном уничтожении останков и не допустить их вывоза для передачи родственникам.

Двоих российских контрактников — Александра Бобыкина и Александра Иванова — осудили за нарушение законов и обычаев войны. Они участвовали в обстреле Харьковской области 24 февраля: сначала с территории России, а потом — Украины. Пострадали гражданские объекты.

Сами военнослужащие признали вину полностью. Это стало смягчающим обстоятельством. Котелевский районный суд Полтавской области назначил им наказание в 11,5 лет лишения свободы.

The New York Times сообщила, что в Украине готовятся к суду над еще одним российским военным. Майор Александр Красноярцев попал в плен, его самолет сбили в Чернигове. Второй летчик погиб.

Сам самолет упал на один из домов. Очевидцы сообщили журналистам, что это произошло 5 марта. Местный житель Сергей Ткаченко и его шурин Виталий Сергиенко услышали шаги на крыше своего дома. Они планировали задержать этого человека, но потом прозвучали выстрелы: это летчик открыл огонь и убил Сергиенко.

Бойцы территориальной обороны Чернигова были неподалеку и пришли на взрыв. Они увидели парашют и решили, что летчик катапультировался в этом месте. Во дворе Ткаченко они задержали Красноярцева.

Красноярцев в плену рассказывал о том, что цели для ударов получил уже в воздухе и не знал, что это — гражданские объекты. Семья, скрывавшаяся в доме, на который упал самолет Красноярцева, выжила.

Генпрокуратура Украины подозревает российского майора в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Разведка Британии сообщила, что в Северодонецке начались уличные бои. Российские войска планируют закрыть котел вокруг украинских сил в Луганской области. В самом городе массированные обстрелы, вероятно, идут уличные бои.

Продвижение на этом направлении было медленным, но локальные успехи есть за счет сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Однако это вынуждает Россию идти на риск в других местах, добавляют в спецслужбе.

Для контроля над Луганской и Донецкой областями России необходимо будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и дорогу М04 Днепр–Донецк.