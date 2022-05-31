Канада ввела санкции против Кабаевой

Канада добавила в санкционный список из-за «спецоперации» в Украине Алину Кабаеву. Также в список попали бывшая жена и дочери миллиардера Михаила Фридмана, Российский фонд прямых инвестиций и Российская венчурная компания, уточняет Forbes.

О дополнении санкционного списка сообщили на сайте правительства Канады. Всего добавили 22 человека. Среди компаний список пополнили также Россельхозбанк и Инвестторгбанк.

«На каждое действие президента Путина, направленное на подрыв территориальной целостности Украины, Канада без колебаний примет соответствующие контрмеры. Канада будет неустанно добиваться ответственности за неоправданные действия российского режима. Мы поддерживаем Украину и ее народ», — сообщила Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады.

Всего с 24 февраля Канада ввела санкции в отношении более 1050 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии. В марте 2022 года Канада обратилась в Международный уголовный суд совместно с другими государствами-членами в свете многочисленных обвинений в серьезных международных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине.