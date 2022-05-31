The Guardian: украинцы готовят масштабные иски против России

The Guardian сообщает, что Украина готовит масштабную кампанию против России. Гражданские иски подадут против политиков, бизнесменов и других лиц, которые «поддерживали российские военные усилия». Через эти дела Украина планирует получить финансовую компенсацию для миллионов жертв.

В команде работают сотни юристов и несколько крупных юридических фирм. Среди рассматриваемых юрисдикций подача исков намечена, в том числе, в Великобритании и США. Координирует инициативу в Киеве Джейсон Маккью, лондонский юрист. Решения судов позволят арестовывать активы россиян по всему миру.

Главными ответчиками будут российские государственные и частные военные подрядчики, например, учредитель ЧВК «Вагнера». Эти наемники, считают юристы, участвовали в боях в Украине.

По словам Маккью, в число ответчиков войдут также бизнесмены, связанные и с этими подрядчиками, и с российскими военными действиями в более широком смысле. Среди них будут и те, кто уже находится под санкциями, но не только.

Групповой иск будет частным, независимым от украинского государства. Но, по словам Маккью, им понадобится доступ к доказательствам и разведданным Украины.

Бизнесмен Сергей Таратута из Мариуполя поддерживает эту инициативу, содействуя встречам юристов и следователей с украинскими должностными лицами. Таратута потерял большую часть бизнеса еще в 2014 году. На этот раз он потерял друзей, коллег и двоюродного брата. По его словам, сейчас необходимо разработать более быстрые механизмы для получения компенсаций.

Украина уже провела два суда над российскими военными, которых суд признал виновными в нарушении законов и обычаев войны. Часть дел еще на рассмотрении, некоторые планируют изучить в международных судах. Но требования о возмещении ущерба от войны сложнее, сказал Маккью. По его словам, возмещение ущерба на межгосударственном уровне редко возможно, и когда дело доходит до переговоров, вопрос о репарациях откладывается, чтобы сосредоточиться на установлении мира.

По словам Таратуты, лица, которые понесли утрату близкого человека или имущества, были ранены, станут основными получателями компенсации. Потом — государственные учреждения, и только после этого предприятия. По его оценкам, сумма потенциальной претензии может быть не менее 793,9 млрд фунтов стерлингов.

Помогает юристам и расследовательская группа Bellingcat*, которая давно расследует работу в том числе ЧВК «Вагнера» и ее связи с российскими бизнесменами.

«Мы считаем, что глубокое погружение в систему командования и ее связи с официальными российскими властями не только помогло бы восстановить справедливость для жертв и их семей, но и повысило бы осведомленность общественности и транспарентность в отношении того, как Россия ведет эту войну», — сказал основатель группы Христо Грозев*.

Также, пишет The Guardian, ключевая часть дела будет состоять в том, чтобы заявить, что российское вторжение — это не просто агрессивная война, а терроризм. Это должно облегчить поиск активов.

Маккью имеет опыт в таких делах: в 1998 году он первый выиграл иск от имени жертв взрыва в Оме (Северная Ирландия), в котором четверо мужчин были признаны ответственными за взрыв и должны были выплатить компенсацию семьям жертв. Случай Украины более масштабный, но вероятно будет работать по тем же принципам.

*Bellingcat и Христо Грозев признаны Минюстом России иностранными агентами.